Ставровский: «Сочи» ещё ничего не сделал, но до зоны плей-офф семь очков

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский оценил работу в команде, которую возглавил в ходе этого регулярного чемпионата.

«Не стал бы делить сезон «Сочи» на этапы, у нас 22 игры и 16 очков. Нами ещё ничего не сделано, задачи не решены. Но впереди четыре десятка матчей, до зоны плей-офф – семь очков. На мой взгляд, мы стали показывать более атакующий и мобильный хоккей. У нас молодая команда, именно такой стиль ей подходит. Но проблемы пока остаются. Чтобы играть активно, нужна безупречная функциональная подготовка.



Также у молодости есть много плюсов, но есть и минусы – пока не всегда получается терпеть, доигрывать матчи на классе и опыте. Лучший пример – последняя встреча с «Йокеритом», когда выходили на третий период с преимуществом в две шайбы, но тем не менее один балл в итоге упустили», – цитирует Ставровского Russia-Hockey.