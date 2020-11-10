«Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург»
«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Руслан Карлин. Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 29 бросков. Единственный гол в составе «Металлурга» забил нападающий Андрей Чибисов.
Таким образом, челябинский клуб одержал пятую победу в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Магнитогорске — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 12 ноября.
- 10 ноября 2020
-
19:44
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:36
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
16:59
-
16:52
-
16:28
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:06
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:56
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:29
-
09:59
-
09:36
-
09:10
-
08:51
-
08:15
-
08:03
-
05:17
Партнерский контент