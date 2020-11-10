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«Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург»

«Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Руслан Карлин. Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 29 бросков. Единственный гол в составе «Металлурга» забил нападающий Андрей Чибисов.

Таким образом, челябинский клуб одержал пятую победу в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Магнитогорске — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 12 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Чибисов (Земчёнок) – 03:22' (5x5)   1:1 Пилут (Бывальцев, Гика) – 19:14' (5x3)   2:1 Карлин (Кравцов) – 62:43' (3x3)
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