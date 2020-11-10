«Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург»

«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Руслан Карлин. Голкипер хозяев Иван Федотов отразил 29 бросков. Единственный гол в составе «Металлурга» забил нападающий Андрей Чибисов.

Таким образом, челябинский клуб одержал пятую победу в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Магнитогорске — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 12 ноября.