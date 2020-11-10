Знарок: ЦСКА — хороший соперник, «Спартак» доволен победой

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 ОТ).

«Тяжёлая игра. Хороший соперник, настраивать на него не надо было. Довольны, что победили.

Почему только с третьего раза победили в дерби с ЦСКА? С хорошей командой играем, с чемпионами. Старались во всех встречах. В прошлый раз проиграли в овертайме, а в этот раз выиграли.

Почему начали первый период вторым номером? Дальняя сторона, знали, если будет наложение, то будет тяжело. Думаю, план на игру выполнили. Команда очень неплохо сыграла. Конечно, ошибки были, но в целом по системе сыграли неплохо.

В ближайшее время ни один из четырёх травмированных защитников, скорее всего, не вернётся», – предаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.