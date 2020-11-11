Галиев: в «Вашингтоне» мне давали шансы, но я ими не воспользовался

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился воспоминаниями об этапе карьеры в «Вашингтон Кэпиталз».
«Тут больше вопросы ко мне. Я не воспользовался этим шансом. Думаю, что с развитием всё было нормально. Там поменялся генеральный менеджер и сменились четыре тренера. Время шло, и что-то менялось. Я этим шансом не воспользовался, хотя мне его давали.
Когда я попал в «Вашингтон», там был очень сильный состав и минимум травм. Я играл в четвёртом звене, и тяжело было пробиться. Но опять же, шансы давали, а я ими не пользовался. Да, было тяжело, в четвёртом звене немножко другой хоккей. Но если ты хочешь, то всё сможешь.
Агент просил обмен, но что-то не сложилось. Меня отправили в фарм-клуб, отыграл там последний сезон в Северной Америке и уже по ходу него решил, что хочу попробовать себя в России», — рассказал Галиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
- 11 ноября 2020
-
10:53
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
08:40
-
08:18
-
08:15
-
08:01
-
02:44
-
00:00
- 10 ноября 2020
-
23:57
-
23:12
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:24
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:27
-
21:19
-
20:32