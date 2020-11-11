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Галиев: в «Вашингтоне» мне давали шансы, но я ими не воспользовался

Галиев: в «Вашингтоне» мне давали шансы, но я ими не воспользовался
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился воспоминаниями об этапе карьеры в «Вашингтон Кэпиталз».

«Тут больше вопросы ко мне. Я не воспользовался этим шансом. Думаю, что с развитием всё было нормально. Там поменялся генеральный менеджер и сменились четыре тренера. Время шло, и что-то менялось. Я этим шансом не воспользовался, хотя мне его давали.

Когда я попал в «Вашингтон», там был очень сильный состав и минимум травм. Я играл в четвёртом звене, и тяжело было пробиться. Но опять же, шансы давали, а я ими не пользовался. Да, было тяжело, в четвёртом звене немножко другой хоккей. Но если ты хочешь, то всё сможешь.

Агент просил обмен, но что-то не сложилось. Меня отправили в фарм-клуб, отыграл там последний сезон в Северной Америке и уже по ходу него решил, что хочу попробовать себя в России», — рассказал Галиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

«Об НХЛ не думаю. Мне уже не 20 лет, а молодёжь там безумно сильна». Интервью с Галиевым
Форвард «Ак Барса» — о раннем отъезде в Канаду, «Вашингтоне» и четвёртом сезоне в Казани.
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