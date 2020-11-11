Грабовский — о «Сибири»: команда, похожая на нас по стилю, все четыре звена могут забить

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».
«Когда нет главного тренера, то связь немного другая. Это понятно. Но современные технологии позволяют общаться, передавать самое главное. Поэтому будем в контакте до игры и в перерывах. Крэйг Вудкрофт как был главным тренером, так им и остаётся.
Наша команда провела отличный мини-кэмп, ребята восстановились после болезней. Да, режим игр прервался, надо будет время, чтобы почувствовать прессинг, давление. Тем более играем против скоростной команды. Внимание и концентрация – это то, что должно предопределить положительный результат матча.
Что скажу о сопернике? По стилю это похожая на нас команда. Там хороший подбор игроков, они здорово двигаются, контролируют шайбу. Действуют активно, все четыре звена могут забить. На арене лёд очень быстрый», — цитирует Грабовского пресс-служба минского клуба.
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