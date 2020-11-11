Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Грабовский — о «Сибири»: команда, похожая на нас по стилю, все четыре звена могут забить

Грабовский — о «Сибири»: команда, похожая на нас по стилю, все четыре звена могут забить
Хоккей / КХЛ 0

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

«Когда нет главного тренера, то связь немного другая. Это понятно. Но современные технологии позволяют общаться, передавать самое главное. Поэтому будем в контакте до игры и в перерывах. Крэйг Вудкрофт как был главным тренером, так им и остаётся.

Наша команда провела отличный мини-кэмп, ребята восстановились после болезней. Да, режим игр прервался, надо будет время, чтобы почувствовать прессинг, давление. Тем более играем против скоростной команды. Внимание и концентрация – это то, что должно предопределить положительный результат матча.

Что скажу о сопернике? По стилю это похожая на нас команда. Там хороший подбор игроков, они здорово двигаются, контролируют шайбу. Действуют активно, все четыре звена могут забить. На арене лёд очень быстрый», — цитирует Грабовского пресс-служба минского клуба.

Йормакка: «Сибирь» может выиграть Кубок Гагарина, почему нет?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020