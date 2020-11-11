Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским защитником О'Брайеном

Канадский защитник Эндрю О'Брайен покидает рижское «Динамо», сообщается на официальной странице латвийской команды в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 27-летний игрок обороны принял участие в 7 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-3» и 24 минутах штрафного времени.
О’Брайен перешёл в «Динамо» минувшим летом, подписав контракт на год. Прошедший сезон защитник провёл в чемпионате Норвегии. На его счету 41 матч и 45 (10+35) очков. Это третий результат среди всех защитников лиги.
Ранее рижское «Динамо» подписало пробные контракты с форвардами Гунарсом Скворцовым и Глебом Зыряновым. В соответствии с условиями соглашений они смогут провести не более шести матчей в клубе.
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