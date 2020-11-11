Грабовский — о разгроме «Сибири»: первый период получился нервозный, команда привыкала

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал выездную победу во встрече с новосибирской «Сибирью» (6:0).



«Интересный выдался матч. Хороший соперник, команда очень быстрая, очень быстрый лёд на этой арене. Первый период получился нервозный, ребята привыкали ко всему. Благодаря нашему вратарю удержали счёт до самого конца.



Мой первый матч в роли главного? Наверное, это неправильно. Мы с помощниками разделили обязанности. Крэйг Вудкрофт всё время на связи, мы просто выполняем его установку. Конечно, была нервозность, потому что я отвечал за состав, но со стрессом я научился бороться ещё за океаном. Это всё не так страшно. Нам помогла концентрация на вбрасываниях, мы начали хорошо играть с первых минут.



Ребята где-то плакались, жаловались, но первый же матч показал, что та база, которую они заложили в четыре дня перерыва, даёт результат. Работа в зале помогла.



На сколько процентов сейчас команда готова из-за коронавируса? Команда без главного тренера на 50% не полная. Ребята восстанавливаются, пройти через коронавирус — это непросто. Вудкрофт с нами на связи 24 в сутки, технологии позволяют, даже до Сибири они добрались. Его роль здесь самая главная.



Удалось ли мне окончательно перейти на мышление тренера? Сегодняшний матч показал, что мне нужно работать над этим. Пока ещё думаю как игрок, но с каждым матчем это ощущение становится слабее», — передаёт слова Грабовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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