Грошев дебютирует за СКА в матче с «Витязем»

Нападающий Максим Грошев дебютирует за санкт-петербургский СКА в матче с подольским «Витязем», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
«Сразу пять победителей Кубка Карьяла в составе сборной России сыграют за СКА в матче с «Витязем». В воротах появится Ярослав Аскаров, в защите будет заявлен Кирилл Кирсанов, а в нападении будут играть Василий Подколзин, Максим Грошев и Марат Хуснутдинов. Для Грошева этот матч станет дебютным за СКА», — сообщает «Хоккей без зрителей».
Напомним, что ранее СКА совершил обмен с «Нефтехимиком», в результате которого состав «армейцев» пополнил 18-летний нападающий Максим Грошев. В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «–4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут 48 секунд. За карьеру в лиге нападающий провёл 56 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при показателе полезности «–1».
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