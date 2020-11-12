Главный тренер «Ванкувера» прокомментировал ситуацию со своим контрактом

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который закончится через год.

«У нас был диалог с Джимом Беннингом, мы кое-что обсудили. Для меня самое главное, что мы всегда друг друга понимаем, и так было с первого дня. Тот факт, что Джим хочет продлить со мной контракт, соответствует моим желаниям.



Когда я впервые приехал в Ванкувер, мы говорили о строительстве команды и необходимых для этого шагах. Конечно, надо действовать в соответствии с видением генменеджера и владельцев, и у нас это получалось всю дорогу.



Я по-прежнему хочу тренировать эту команду и выигрывать в Ванкувере. И не только сейчас, не только в этом сезоне, но и в долгосрочной перспективе. Посмотрим, как всё получится во время пандемии», – цитирует Грина Sportsnet.