Овечкин — о победе на ОИ-2018: если бы не гол Гусева, то это был бы позор нашего хоккея
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
«Если бы в Пхёнчхане в последние секунды Гусев не забил, был бы трындец в прямом и переносном смысле. Это был бы позор нашего хоккея. Развитие спорта было бы, но представьте. На тот момент по именам это была лучшая команда на турнире.
Я просто смотрел хоккей, не читал комментарии, не слушал Знарка, просто радовался за ребят. Понимал, что ребята знали, что, если сейчас проиграют, это будет хана», — сказал Овечкин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Овечкин рассказал о худшем выездном матче в своей карьере
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