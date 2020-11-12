Ilta-Sanomat: «Йокерит» переболел всей командой, теперь в КХЛ есть неуязвимый финский клуб

Обозреватель Ilta-Sanomat Туомас Маннинен прокомментировал очередные массовые положительные тесты на коронавирус в составе «Йокерита».
«Как недавно заявил главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки, тот факт, что больше половины команды уже переболели коронавирусом, — это положительный факт. Всё дело в иммунитете, и это хорошие новости для «шутов», которые начали чемпионат со скверной историей неприезда в Минск и последовавшими переносами матчей. Нападающий «Йокерита» Йессе Йоэнсуу заявил в интервью, что надеется, что иммунитет сохранится и новых заболеваний коронавирусом в команде не будет.
Среди всех этих глобальных невзгод утешает мысль, что теперь в КХЛ может появиться финская команда, неуязвимая для короны. «Йокерит» словно тот супергерой, который попал в токсичное облако и от этого обрёл суперсилу. Конечно, команда поменялась по сравнению с началом сезона. Финны любят победителей. Возможно, весь «Йокерит» теперь получит защиту от этого вируса. Это же и была изначальная идея КХЛ — чтобы все переболели. Но я как-то подзабыл того руководителя, который её подал, слишком много воды утекло в Неве.
Как сказал тот же Йоэнсуу, коронавирус переносить чуть труднее, чем обычный сезонный грипп. Но для спортсменов это заболевание несёт низкий риск», — отметил Маннинен.
В общей сложности 22 члена «Йокерита» сдали положительные тесты на коронавирус в нынешнем сезоне. Напомним, что недавно «шуты» объявили о семи новых заболевших игроках, а матч с «Металлургом», назначенный на 12 ноября, был отменён.
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