Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин может напрямую совершить прыжок в НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг рассказал, как в клубе относятся к низкому игровому времени нападающего СКА Василия Подколзина.

«Может быть, он не получает игровое время в команде КХЛ, но на Кубке Карьяла у него был большой айстайм, и я думаю, что это хороший момент, когда он играет уверенно и делает то, на что способен. Хорошо, что он сыграл на Евротуре. Я надеюсь, что он вернётся в свою команду и продолжит усердно работать.

Мы совсем не волнуемся за него. Мы знаем, что Василий за игрок. Мы понимаем его сильные и слабые стороны. Он играет во взрослый хоккей и хорош в защите. Он может отобрать шайбу, он физически силен, он выигрывает единоборства, а после здорово удерживает шайбу, защищая её. Подколзин из тех игроков, с которыми любят играть хорошие игроки, потому что он сделает за них всю грязную и тяжёлую работу.

Подколзина можно сравнить с Миллером? Я никогда раньше не думал об этом, но думаю, что это хорошее сравнение. Единственная разница сейчас в том, что у Миллера в ходе карьеры появился убийственный бросок, и я не видел такого же броска у Подколзина. Так что прямо сейчас я бы сказал, что Миллер играет в завершении лучше. Я разговаривал с Подколзиным на прошлой неделе, проверил его, и теперь он действительно хорошо говорит по-английски, он работает над своей игрой. Я понимаю, как Миллер защищает шайбу и играет. Это то, что есть у Подколзина в его игре. Он не отдаст шайбу, пока не захочет её отдать.

В зависимости от того, когда начнётся сезон НХЛ и когда закончится сезон в КХЛ, в какой-то момент мы можем даже пригласить его сюда в новом сезоне. Обычно мы не можем подписать игроков КХЛ до окончания чемпионата мира, но из-за пандемии мы ещё ничего не знаем о чемпионате мира и собирается ли ИИХФ проводить его. Если не будет чемпионата мира, то он сможет подписать контракт с командой НХЛ по окончании сезона.

Я думаю, что он может совершить прыжок напрямую в НХЛ. Сейчас у него есть неплохие габариты и физическая мощь, чтобы играть в двустороннюю игру. Но он уже опытен и может настраивать игроков и создавать голевые моменты. Когда он приедет сюда, он станет ещё одним захватывающим игроком для фанатов», — сказал Беннинг в интервью The Athletic.