«Амур» проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал минское «Динамо». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу белорусской команды, одержавшей вторую победу кряду.
Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода усилиями нападающего хозяев Владимира Бутузова. Спустя минуту гости восстановили равновесие благодаря точному броску канадского форварда Брэндона Козуна, реализовавшего большинство. Во втором периоде счёт на табло не изменился. А в середине третьего отрезка отличился нападающий минского «Динамо» Шейн Принс.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2020, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Бутузов (Полунин) – 06:46' (5x5) 1:1 Козун (Менелл, Спунер) – 07:40' (5x4) 1:2 Принс – 49:42' (5x5)
В следующем домашнем матче 15 ноября «Амур» примет «Авангард». В свою очередь «Динамо» в ту же дату сыграет в Нур-Султане с местным «Барысом».
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