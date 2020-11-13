«Марков держал меня, а я орал на тренера: «Я урою этого козла!» Яблонски о жизни в России

Экс-нападающий «Витязя» Джереми Яблонски рассказал о жизни в России.



«Да, с нами там обращались как с королями. Россия до сих пор очень олдскульная, Чехов — олдскульный город, клубом управляли тоже по-олдскульному. Мне это нравилось.



Главное — разобраться с языком, а люди там замечательные. Еда немного другая, но ничего плохого, всегда можно найти привычные блюда. Мне в России всё нравилось, планирую туда ещё вернуться.



На второй год у «Витязя» появился спонсор, и они вместе с владельцем клуба начали управлять совместно. Спонсор хотел сам выбрать тренера. К сожалению, Назарова убрали и поставили другого тренера, который не говорил по-английски и на дух не выносил североамериканцев (речь о Юрии Леонове. – Прим. «Чемпионата»).

Однажды я чуть не подрался с ним на тренировке, у меня тогда просто бомбануло. Этот придурок мне не нравился, и я на него сорвался. Мы орали друг на друга на командных собраниях, я этот кусок дерьма ни в грош не ставил.



Дело было так: мы на льду, идёт тренировка, всё чудесно. Все смеются, настроение супер. Он собирает всех в центре площадки и что-то говорит. Я не понимаю, но чувствую, что он чем-то не доволен. Он смотрит на меня: «А ты чего ржёшь?». Я отвечаю: «Тренер, всё супер, тренировка интенсивная, на высоких скоростях. Отличная тренировка, твою мать!».



А он мне: «Жене своей такое говори!». Я такой: что? Я взорвался, клюшкой чуть не шибанул помощника тренера. Дэни Марков и ещё пара парней меня держали, а я орал: «Я урою этого козла!» В итоге он убежал со льда.

А помощник тренера, тоже тот ещё кусок дерьма, стоял, приложив перчатку к лицу. А я на него орал и буквально плевался ему в лицо: «Ты, кусок дерьма, я и тебе надеру задницу!» А он стоял, как статуя, даже не шелохнулся. Было круто.



Ребята мне говорили: «Чувак, в России всё по-другому», а я им отвечал: «Да мне плевать! Я его прикончу, размозжу его голову об лёд». Я уважаю хоккей, уважаю ребят, но не знаю, в чём была проблема у этого тренера. Занятие реально было феноменальным. Потом ребята подходили ко мне, говорили: «Да забей, этот тренер повёл себя по-уродски». Может, я и перегнул палку, но что есть, то есть. Такой у меня характер», — сказал Яблонски в подкасте Spittin' Chiclets.

Яблонски: Назаров отлично замиксовал опыт игры в КХЛ и НХЛ в тренерской деятельности