Экс-форвард «Рейнджерс» Майкл Хейли подписал контракт с «Оттавой» на $ 700 тыс.

Нападающий Майкл Хейли подписал контракт с «Оттавой Сенаторз», сообщает официальный сайт «сенаторов».



Отмечается, что двустороннее соглашение рассчитано на один год. Заработная плата за игру в НХЛ составит $ 700 тыс. Выступая в АХЛ, 34-летний Хейли будет получать $ 200 тыс.



В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». Он принял участие в 22 встречах, в которых забил всего один гол и набрал 50 минут штрафного времени.



Хейли не был задрафтован и подписал первый контракт в сезоне-2008/2009, перейдя в «Нью-Йорк Айлендерс». Он выступал также за «Сан-Хосе Шаркс» и «Флориду Пантерз». Всего на счету форвард 270 сыгранных матчей в НХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 21 результативную передачу при 687 минутах штрафного времени.

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