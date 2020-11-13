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Владимир Тарасенко перечислил деньги на помощь юному хоккеисту, получившему травму головы

Владимир Тарасенко перечислил деньги на помощь юному хоккеисту, получившему травму головы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перечислил деньги на помощь юному хоккеисту Энтони Макдональду, сообщает журналист The Leafs Nation Ник Ричард на своей странице в «Твиттере».

Эту информацию подтвердил «Чемпионату» агент российского нападающего Алексей Дементьев.

Отмечается, что во время хоккейного матча ребёнок получил серьёзную травму головы и сейчас находится в отделении интенсивной терапии госпиталя в Галифаксе (Канада).

Тарасенко пожертвовал на лечение $ 3 тыс.

Ранее сообщалось, что Тарасенко перенесёт операцию на плече, после которой будет восстанавливаться не меньше пяти месяцев. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Прошлую операцию в клубе назвали неудачной.

В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».

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