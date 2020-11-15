Клубы Атлантического дивизиона НХЛ анонсировали ретроформу на следующий сезон, сообщается на официальной странице Национальной хоккейной лиги в «Инстаграме».

Отметим, что форма представлена не полностью — видно лишь часть джерси каждой команды: эмблему клуба или рукав. Таким образом, ретрокомплект анонсировали восемь клубов: «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассматривает возможность начала следующего сезона 1 января. Прежде старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.