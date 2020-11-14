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Несколько клубов НХЛ заявили, что не выживут в новых условиях — им лучше отменить сезон

Несколько клубов НХЛ заявили, что не выживут в новых условиях — им лучше отменить сезон
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканское издание New York Post со ссылкой на свои источники сообщило, что среди владельцев клубов НХЛ намечается раскол. В частности, от 3 до 5 владельцев команд заявили, что не смогут выжить в новых условиях, когда регулярный чемпионат придётся начать либо совсем без зрителей, либо с серьёзными ограничениями посещаемости. При этом хоккеисты, согласившись получать 72% номинальной стоимости контрактов, не хотят дальше идти навстречу.

«Эти несколько клубов заявили, что им лучше вообще пропустить сезон. В четверг НХЛ подняла вопрос о том, чтобы дополнительно отсрочить выплату зарплаты игрокам, предложив это взамен пропорционального распределения оклада в зависимости от количества матчей. Профсоюз уже сообщил, что на пропорциональное распределение игроки не согласятся», — отметил обозреватель издания Ларри Брукс.

НХЛ привлекает схема, при которой можно использовать разные модели расписания
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