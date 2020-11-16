Владелец «Оттавы»: я не фанат идеи канадского дивизиона, все команды из Канады стали лучше

Владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мельник поделился впечатлениями от идеи канадского дивизиона.
«Нравится ли мне идея канадского дивизиона? Нет. Я скажу вам почему — это хоккейная причина. Это не наш год. Я думаю, мы будем конкурентоспособными, но в этом году все канадские команды стали лучше. Все они — в том числе и моя. Но мы всё ещё в начале своего восхождения. Все остальные были хороши, и они становятся лучше.
С хоккейной точки зрения это интересно. Мы бы много играли в Монреале, Торонто и Виннипеге. Это нормально. Мы будем играть с другими канадскими командами. Это нормально. Но с чисто хоккейной точки зрения это очень, очень жёсткий дивизион. Отныне мы не сможем играть с более слабыми командами. Они все хороши», — сказал Мельник в эфире The Bob McCown Podcast.
- 16 ноября 2020
-
15:31
-
15:25
-
14:48
-
14:33
-
14:15
-
14:05
-
13:48
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:45
-
12:38
-
12:33
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
10:48
-
10:20
-
09:46
-
09:29
-
08:40
- 15 ноября 2020
-
23:35
-
22:17
-
21:21
-
20:48
-
20:01
-
19:52
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
17:38
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:48