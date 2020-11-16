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Владелец «Оттавы»: я не фанат идеи канадского дивизиона, все команды из Канады стали лучше

Владелец «Оттавы»: я не фанат идеи канадского дивизиона, все команды из Канады стали лучше
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мельник поделился впечатлениями от идеи канадского дивизиона.

«Нравится ли мне идея канадского дивизиона? Нет. Я скажу вам почему — это хоккейная причина. Это не наш год. Я думаю, мы будем конкурентоспособными, но в этом году все канадские команды стали лучше. Все они — в том числе и моя. Но мы всё ещё в начале своего восхождения. Все остальные были хороши, и они становятся лучше.

С хоккейной точки зрения это интересно. Мы бы много играли в Монреале, Торонто и Виннипеге. Это нормально. Мы будем играть с другими канадскими командами. Это нормально. Но с чисто хоккейной точки зрения это очень, очень жёсткий дивизион. Отныне мы не сможем играть с более слабыми командами. Они все хороши», — сказал Мельник в эфире The Bob McCown Podcast.

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