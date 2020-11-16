Стала известна сумма, за которую Яри Курри приобрёл «Йокерит» у бывшего владельца

В мае 2019 года «Йокерит» полностью вернулся в финскую собственность. Новым владельцем и президентом клуба стал легендарный в прошлом хоккеист Яри Курри, который ранее работал на позиции генерального менеджера.
Как сообщает Iltalehti, Курри приобрёл у Харри Харкимо контрольный пакет акций (51,02%) за € 4,064 млн. Харкимо покинул «Йокерит» после 28 лет работы.
В минувшем сезоне финский клуб пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде обыграл ярославский «Локомотив» (4-2).
«Йокерит» выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015. За это время высшим достижением команды в регулярном чемпионате является третье место. В плей-офф команда ни разу не выходила в полуфинал, однако дважды проходила первый раунд (сезоны 2014/2015 и 2017/2018).
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