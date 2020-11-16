Фантенберг: на фоне таких команд, как «Салават Юлаев», лучше видны проблемы в своей игре

Защитник СКА Оскар Фантенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).
«Мы плохо начали. Не можем занести себе в актив первый период, но второй и третий нам удались. Мы проявили характер. Надо взять все хорошее из этого матча, запомнить и двигаться дальше. Меня здорово приняли в СКА. Это классная организация, классный коллектив. Все по высшему разряду. Все очень позитивно. Чем больше матчей я проведу, тем лучше будет моя форма.
«Салават» — классный соперник. Нам многое не удавалось. На фоне таких команд лучше видны проблемы в своей игре. Мы старались играть плотно, действовать как можно жестче, не давать пространства. Играли так не только против первого звена, но и против остальных хоккеистов соперника.
У нас в команде много высококлассных защитников. Это хорошо — повышает конкуренцию, здорово для тренировок всей команды. В НХЛ в командах, в которых я играл, была немного иная ситуация», — передаёт слова Фантенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 ноября 2020
-
23:13
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:38
-
22:24
-
22:18
-
22:12
-
22:07
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:27
-
20:50
-
20:34
-
20:12
-
19:45
-
19:37
-
19:03
-
18:44
-
17:54
-
17:23
-
16:58
-
16:41
-
16:25
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:25
-
14:48
-
14:33
-
14:15
-
14:05
-
13:48