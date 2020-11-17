Широков: извинился перед Гудачеком, что он не оформил «сухарь». Это была моя ошибка

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1).
«Здорово, что мы забрали в двух матчах с «Витязем» четыре очка. Турнирная таблица сейчас очень плотная, очки очень нужны. Вторая победа далась сложнее, особенно непростой был второй период. Спасибо Юлиусу Гудачеку, он держал нас в игре, его заслуга в победе большая. Я извинился перед ним, что он не оформил «сухарь», это моя ошибка была.
«Спартак» обязательно набирает очки, когда я отличаюсь? Не знал об этом. Буду стараться выполнять свою работу по максимуму. Здорово, что получается стабильно набирать очки. Команда играет более стабильно, в хоккей, который требует тренерский штаб. Впереди непростая серия из четырёх матчей, нужно готовиться и набираться сил», — цитирует Широкова пресс-служба КХЛ.
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