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«Авангард» взял реванш у «Амура» за поражение в прошлом матче, победный гол забил Покка

«Авангард» взял реванш у «Амура» за поражение в прошлом матче, победный гол забил Покка
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Боба Хартли.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте первого периода, отличился нападающий хозяев Томаш Зогорна. «Ястребы» отыгрались спустя семь минут благодаря точному броску Сергея Толчинского. Второй период стал ключевым отрезком матча. Сначала гости отбились в двойном меньшинстве, после чего отличился Кирилл Семёнов. Под занавес двадцатиминутки цели достиг бросок финского защитника «Авангарда» Вилле Покки. В третьем периоде Александр Горшков забросил вторую шайбу «Амура», но на большее хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2020, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Зогорна (Зогорна) – 03:54' (5x5)   1:1 Толчинский (Найт) – 10:26' (5x5)   1:2 Семёнов (Емелин, Хохлачёв) – 23:49' (5x5)   1:3 Покка (Стась, Секач) – 36:29' (5x5)   2:3 Горшков (Зогорна, Зогорна) – 59:05' (6x4)

Примечательно, что 15 ноября команды уже встречались на льду «Платинум Арены». Тогда хозяева одержали победу со счётом 2:1.

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