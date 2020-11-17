«Авангард» взял реванш у «Амура» за поражение в прошлом матче, победный гол забил Покка

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Боба Хартли.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте первого периода, отличился нападающий хозяев Томаш Зогорна. «Ястребы» отыгрались спустя семь минут благодаря точному броску Сергея Толчинского. Второй период стал ключевым отрезком матча. Сначала гости отбились в двойном меньшинстве, после чего отличился Кирилл Семёнов. Под занавес двадцатиминутки цели достиг бросок финского защитника «Авангарда» Вилле Покки. В третьем периоде Александр Горшков забросил вторую шайбу «Амура», но на большее хозяев не хватило.

Примечательно, что 15 ноября команды уже встречались на льду «Платинум Арены». Тогда хозяева одержали победу со счётом 2:1.