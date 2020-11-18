«Авангард» расторг контракт с нападающим Иваном Лисиным
ХК «Авангард» и нападающий Иван Лисин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Адмирал». В 49 матчах он набрал 3 (0+3) очка, заработав показатель полезности "-6" и набрав 26 минут штрафного времени. 17 июня 2020 года Лисин подписал контракт с «Авангардом», но за главную команду системы «ястребов» не провёл ни одного официального матча.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл всего один матч в регулярном чемпионате ВХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга», который является клубом-партнёром омичей в вышке. Иван провёл на льду меньше семи минут игрового времени и не отметился результативными действиями.
Бывший форвард «Адмирала» Иван Лисин подписал контракт с «Авангардом»
- 18 ноября 2020
-
09:47
-
09:15
-
09:01
-
08:50
-
08:26
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:47
-
23:05
-
22:29
-
21:36
-
20:29
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:36
-
19:08
-
19:03
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
18:10
-
17:40
-
17:28
-
17:01
-
16:40
-
16:27
-
15:32
-
15:05
-
14:39
-
14:35
-
14:20
-
14:16
Партнерский контент