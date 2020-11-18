«Авангард» расторг контракт с нападающим Иваном Лисиным

ХК «Авангард» и нападающий Иван Лисин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Адмирал». В 49 матчах он набрал 3 (0+3) очка, заработав показатель полезности "-6" и набрав 26 минут штрафного времени. 17 июня 2020 года Лисин подписал контракт с «Авангардом», но за главную команду системы «ястребов» не провёл ни одного официального матча.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл всего один матч в регулярном чемпионате ВХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга», который является клубом-партнёром омичей в вышке. Иван провёл на льду меньше семи минут игрового времени и не отметился результативными действиями.