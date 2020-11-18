«Северсталь» расторгла контракт с защитником Максимом Афанасьевым
«Северсталь» на официальном сайте клуба объявила о расторжении контракта с защитником Максимом Афанасьевым по обоюдному согласию сторон.
В этом регулярном чемпионате 22-летний защитник провёл за «Северсталь» 15 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 12 минут и 45 секунд.
В трёх предыдущих сезонах защитник выступал в КХЛ за «Локомотив». В прошедшем регулярном чемпионате Афанасьев принял участие в 23 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 10 минут и 47 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Афанасьев участия не принимал.
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