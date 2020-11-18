Владелец «Оттавы»: стоит ли брать 20-летнего парня и выпускать его против Кросби?

Владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мелник поделился мыслями о развитии молодых игроков клуба.



«Думаю, что новый сезон мы проведём на достойном уровне. Мы стараемся расти. У нас всё ещё много молодых игроков, и нет смысла торопить их. Можно привести немало примеров, когда команды подгоняли молодых ребят, хотели, чтобы они как можно быстрее вышли на самый высокий уровень, но в итоге только угробили их.



Согласны? Так что же делать? Стоит ли брать 20-летнего парня, будущую звезду, и выпускать его против Кросби? Вы действительно этого хотите? Таков ваш метод воспитания? Или вы отправите его в третье звено, чтобы он получил восемь минут игрового времени? Я говорю, что мы по-прежнему находимся в режиме воспитания молодёжи. Но при этом мы хотим показывать достойный хоккей и намерены попасть в плей-офф. Это совсем непросто», – цитирует Мелника пресс-служба НХЛ.

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