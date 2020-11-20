Пашков: предложил бы обсудить запрет вратарей-легионеров в плей-офф. Такое решение зреет

Олимпийский чемпион Александр Пашков предложил обсудить идею запрета вратарей-легионеров в КХЛ.
«О курсе на воспитание молодых хоккеистов много говорят в Ярославле, но вы посмотрите, как там буквально за полгода «закопали» молодого и перспективного голкипера Коновалова. Сегодня в «Локомотиве» в основном играет канадец Паскуале, но его кандидатура совсем не очевидная. Потенциал у Коновалова выше, но для реализации нужен шанс. В итоге вчера с «Йокеритом» матч завалили оба вратаря «Локомотива».
Последний Кубок Карьяла показал и доказал, что нужно больше доверять молодёжи. Ведущим клубам КХЛ необходимо об этом задуматься. Если же этого не произойдёт, предложил бы обсудить введение запрета на вратарей-легионеров. Сначала, например, – в плей-офф.
Если борьбу за Кубок Гагарина смогут вести только российские вратари, то в регулярном чемпионате тренеры будут стремиться наигрывать к главным матчам сезона именно россиян. А играть будут только те вратари-легионеры, которые намного сильнее доморощенных голкиперов. И это правильно, строго в соответствии с законами профессиональной лиги. Так что запрет голкиперов-легионеров в плей-офф – мера хоть и жёсткая, но эффективная. На мой взгляд, такое решение зреет», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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