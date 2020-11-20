Чехович: «Торпедо» могло обыгрывать «Ак Барс». В третьем периоде мы этого заслуживали
Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:7).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
«Очень обидное поражение. Могли выигрывать матч, мы по действиям в третьем периоде этого заслуживали. Но где-то удача от нас отвернулась, не повезло. Я так до конца и не понял, что произошло в том эпизоде с отменённой шайбой», — цитирует Чеховича пресс-служба КХЛ.
Главные арбитры встречи Виктор Спирин и Станислав Раминг в концовке третьего периода при счёте 5:4 в пользу «Ак Барса» не засчитали шайбу форварда «Торпедо» Кирилла Уракова. В результате видеопросмотра судьи определили, что перед голом шайба покинула игровую площадку.
Судьи не засчитали гол «Торпедо» при счёте 4:5 в концовке 3-го периода матча с «Ак Барсом»
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