Пайгин — о поражении: порадовали болельщиков. Много забили, много пропустили

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:7).
«Насыщенная игра, порадовали болельщиков. Много забили, много пропустили. Будем работать над своими ошибками. Отменённую шайбу мы не пересматривали. Судьи отменили гол, мы продолжили играть. Нам нужно больше работать над действиями в обороне, над меньшинством», — цитирует Пайгина пресс-служба КХЛ.
Главным героем встречи стал форвард хозяев Виктор Тихонов, на его счету хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Данис Зарипов (0+2) и Найджел Доус (0+2). Две шайбы у «Торпедо» забросил Джордан Шварц.
Это третья кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Торпедо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 ноября.
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