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Емелин в третий раз возглавил «Ладу». На посту главного тренера он сменил отца Баркова

Емелин в третий раз возглавил «Ладу». На посту главного тренера он сменил отца Баркова
Хоккей / ВХЛ 0

Тольяттинская «Лада» на официальном сайте клуба объявила о назначении на пост главного тренера Анатолия Емелина.

56-летний специалист сменил в этой должности Александра Баркова, при этом отец нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова останется в тренерском штабе «Лады» и будет помогать Емелину в качестве помощника в должности старшего тренера. Владимир Маленьких и Владислав Волков также продолжат работу с командой, выступающей в ВХЛ.

Это третий приход Емелина на пост главного тренера «Лады»: ранее он возглавлял тольяттинскую команду в сезоне-2006/2007 и в сезоне-2018/2019. В сезоне-2020/2021 «Лада» выступает крайне неудачно: в активе команды 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата.

В раздевалке «Лады» написано: «Ты здесь, чтобы вернуть команду в КХЛ»
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