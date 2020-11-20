Емелин в третий раз возглавил «Ладу». На посту главного тренера он сменил отца Баркова

Тольяттинская «Лада» на официальном сайте клуба объявила о назначении на пост главного тренера Анатолия Емелина.



56-летний специалист сменил в этой должности Александра Баркова, при этом отец нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова останется в тренерском штабе «Лады» и будет помогать Емелину в качестве помощника в должности старшего тренера. Владимир Маленьких и Владислав Волков также продолжат работу с командой, выступающей в ВХЛ.



Это третий приход Емелина на пост главного тренера «Лады»: ранее он возглавлял тольяттинскую команду в сезоне-2006/2007 и в сезоне-2018/2019. В сезоне-2020/2021 «Лада» выступает крайне неудачно: в активе команды 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата.