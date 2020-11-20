Емелин в третий раз возглавил «Ладу». На посту главного тренера он сменил отца Баркова
Тольяттинская «Лада» на официальном сайте клуба объявила о назначении на пост главного тренера Анатолия Емелина.
56-летний специалист сменил в этой должности Александра Баркова, при этом отец нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова останется в тренерском штабе «Лады» и будет помогать Емелину в качестве помощника в должности старшего тренера. Владимир Маленьких и Владислав Волков также продолжат работу с командой, выступающей в ВХЛ.
Это третий приход Емелина на пост главного тренера «Лады»: ранее он возглавлял тольяттинскую команду в сезоне-2006/2007 и в сезоне-2018/2019. В сезоне-2020/2021 «Лада» выступает крайне неудачно: в активе команды 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата.
В раздевалке «Лады» написано: «Ты здесь, чтобы вернуть команду в КХЛ»
- 20 ноября 2020
-
15:09
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:25
-
13:00
-
12:31
-
12:25
-
12:13
-
11:56
-
11:43
-
11:15
-
10:56
-
10:30
-
10:13
-
09:52
-
09:35
-
09:11
-
08:45
-
08:20
-
08:01
-
07:57
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:56
-
23:39
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:29
-
22:15
-
21:47
-
21:45
Партнерский контент