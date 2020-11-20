Защитник Викстранд и голкипер Билялов включены в состав «Ак Барса» на выездную серию

Квартальнов выбрал Рейдеборна, но швед не тащит. Почему россияне должны сидеть в запасе?

Пока швед пропускает не самые сложные шайбы в матчах за «Ак Барс», лучший голкипер прошлого сезона наблюдает за играми со скамейки.