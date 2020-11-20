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Защитник Викстранд и голкипер Билялов включены в состав «Ак Барса» на выездную серию

Защитник Викстранд и голкипер Билялов включены в состав «Ак Барса» на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

20 ноября «Ак Барс» отправился на выезд по маршруту Мытищи – Москва – Магнитогорск, информирует пресс-служба казанского клуба.

На выезд отправились 28 игроков: 3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн,

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

21 ноября «Ак Барс» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (17:00 мск), 23 ноября – с «Авангардом» (19:30), а 25 ноября – с «Металлургом» (17:00).

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