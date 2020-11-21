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Макеев — о работе с Питерсом: с английским у меня туго, поэтому есть проблемы

Макеев — о работе с Питерсом: с английским у меня туго, поэтому есть проблемы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился мнением о главном тренере клуба Билле Питерсе.

«Это первый опыт работы с иностранным специалистом. Не знал, как и что будет, даже волновался, если честно. С ребятами общался, они говорили, что каждый иностранный тренер индивидуален. Но с первых дней сразу понял, что меня всё устраивает — тренировки, отношение. В плане игры это современный хоккей — все пять игроков и в атаке, и в защите, все постоянно в движении. Скоростной, агрессивный хоккей.

Языковой барьер? Честно говоря, у меня с английским очень туго, поэтому, конечно, есть проблемы. Но у нас есть переводчики, которые всегда помогают, ребята в команде подсказывают, кто хорошо владеет языком. У меня с этим беда», — приводит слова Макеева «Областная газета».

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