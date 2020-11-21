Макеев — о работе с Питерсом: с английским у меня туго, поэтому есть проблемы

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился мнением о главном тренере клуба Билле Питерсе.
«Это первый опыт работы с иностранным специалистом. Не знал, как и что будет, даже волновался, если честно. С ребятами общался, они говорили, что каждый иностранный тренер индивидуален. Но с первых дней сразу понял, что меня всё устраивает — тренировки, отношение. В плане игры это современный хоккей — все пять игроков и в атаке, и в защите, все постоянно в движении. Скоростной, агрессивный хоккей.
Языковой барьер? Честно говоря, у меня с английским очень туго, поэтому, конечно, есть проблемы. Но у нас есть переводчики, которые всегда помогают, ребята в команде подсказывают, кто хорошо владеет языком. У меня с этим беда», — приводит слова Макеева «Областная газета».
- 21 ноября 2020
-
11:59
-
11:33
-
10:55
-
10:33
-
09:51
-
09:23
-
09:00
-
08:38
-
08:24
- 20 ноября 2020
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:15
-
22:50
-
22:21
-
22:11
-
21:51
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
19:50
-
19:31
-
19:00
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:45
-
17:27
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:19