Данис Зарипов стал лучшим бомбардиром в новейшей истории «Ак Барса»

Вчера, 21 ноября, казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:2.

Одним из главных героев встречи стал 39-летний нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, который набрал 2 (1+1) результативных очка. Теперь у него 622 (285+337) очка в составе «барсов». Таким образом, Зарипов стал лучшим бомбардиром клуба в высших дивизионах российского хоккея. Он обошёл Алексея Морозова, в чьём активе 621 (266+355) очко за «Ак Барс» в чемпионатах России и КХЛ.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с омским «Авангардом». «Куньлунь» встретится с рижским «Динамо». Оба матча состоятся 23 ноября.