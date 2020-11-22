Главный тренер «Барыса» прокомментировал драку на тренировке команды

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:4) прокомментировал драку на тренировке между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.

«Это рабочая обстановка. Это хоккей, это эмоции. Такие столкновения, споры бывают в каждой команде, не только в «Барысе». Блэкер остался дома, он получил травму. Клещенко тоже остался в Нур-Султане, у него температура. Будем ждать, когда ребята поправятся», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это четвёртый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 24 ноября в Санкт-Петербурге — со СКА.

Игроки «Барыса» Клещенко и Блэкер подрались на тренировке. Они пропустят выездные матчи