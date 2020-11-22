Тарасов: стараюсь не вспоминать о первом голе в карьере, а сегодня всё здорово

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2).
«Как воспитанник московского «Динамо», я хочу поздравить болельщиков с днём рождения клуба. Мы хотели сделать подарок клубу. Собрались, вышли и победили.
У меня недавно была микротравма, из-за которой я пропустил несколько матчей. В первом матче с Ригой не очень хорошо себя чувствовал, сегодня уже вкатился. Я полез на пятак, шайба отскочила, и я забил гол. Может быть, потом положу шайбу и отмечу рекорд.
Первый гол за клуб забил ровно пять лет назад? Если честно, не знал о таком факте. Просто забавно и здорово. Очень приятно забивать в день рождения клуба. Тем более что о первом голе в карьере я стараюсь не вспоминать, потому что очень долго не мог забить. А сегодня и я забил, и рекорд установил, и команда победила – всё здорово», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 ноября 2020
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