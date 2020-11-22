Знарок: пятый матч подряд через день – это очень тяжело. «Спартак» не смог восстановиться
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:5).
«Очень плохая для нас игра была. Когда играли впятером против троих, нужно было забивать, решать. Если говорить о графике, пятый матч подряд через день – это очень тяжело. Потому что у нас играет практически один и тот же состав, без замен; думаю, мы до конца не смогли восстановиться. Сроки возвращения травмированных? Пока об этом рано говорить», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая серия поражений нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 ноября в гостях встретится с «Сочи», а «Нефтехимик» 25 ноября в Уфе — с «Салаватом Юлаевым».
«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в домашнем матче, забросив 5 шайб
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