Знарок: пятый матч подряд через день – это очень тяжело. «Спартак» не смог восстановиться

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:5).

«Очень плохая для нас игра была. Когда играли впятером против троих, нужно было забивать, решать. Если говорить о графике, пятый матч подряд через день – это очень тяжело. Потому что у нас играет практически один и тот же состав, без замен; думаю, мы до конца не смогли восстановиться. Сроки возвращения травмированных? Пока об этом рано говорить», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая серия поражений нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 ноября в гостях встретится с «Сочи», а «Нефтехимик» 25 ноября в Уфе — с «Салаватом Юлаевым».