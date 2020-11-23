Василевский признан лучшим вратарём НХЛ по версии NHL Network, Худобин – в топ-10

Эксперты NHL Network составили топ-10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.

Первое место занял голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На второй строчке расположился вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск. Замкнул тройку Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

В рейтинге находится ещё один российский вратарь Антон Худобин из «Даллас Старз», который занял 10-е место.

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Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Даллас Старз». За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков.

Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. В составе «Далласа» финалистами Кубка Стэнли стали голкипер Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.