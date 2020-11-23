«Бостон» хочет подписать новый контракт с Давидом Крейчи
«Бостон Брюинз» хочет подписать новый контракт с нападающим Давидом Крейчи, сообщает NBC.
Отмечается, что, несмотря на то что у 34-летнего чеха есть ещё год действующего контракта с кэпхитом $ 7,25 млн, клуб уже имеет право начинать официальные переговоры.
Крейчи был выбран «Бостоном» на драфте-2004 под общим 63-м номером и провёл всю свою карьеру в Северной Америке в составе «мишек». Крейчи дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/2007 и с тех пор неизменно выступал за «Брюинз». Он обладатель Кубка Стэнли 2011 года, финалист розыгрыша 2013 года, причём оба раза становился лучшим бомбардиром плей-офф. В 911 матче за «Брюинз» он забросил 207 шайб и отдал 479 результативных передач при показателе полезности «+127».
Крейчи: ключевые игроки «Бостона» близки к уходу из команды, поэтому сейчас мне грустно
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