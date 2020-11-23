«Сочи» расторг пробный контракт с защитником Владиславом Наумовым

ХК «Сочи» расторг пробный контракт с 23-летним защитником Владиславом Наумовым, сообщается на официальном сайте сочинцев. В составе «леопардов» защитник принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.
Кроме того сочинцы отправили нападающего Ивана Казакова в «Ижсталь». Из ижевского клуба в состав «Сочи» вызван форвард Григорий Понкратов.
Владислав Наумов родился в Тюмени, где в начале своей карьеры выступал за «Тюменский легион» в МХЛ. Начиная с сезона-2015/2016 попал в систему «Сибири», поиграв за основную и молодёжную команды клуба, а также за клубы-партнёры сибиряков в Высшей хоккейной лиге. Всего в КХЛ на счету защитника 187 матчей, в которых он забросил 9 шайб и отдал 20 результативных передач. За «леопардов» защитник будет выступать под 37-м номером.
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