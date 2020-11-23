Никитин: ЦСКА не хватило концентрации, при равной игре проиграли — 1:5

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:5).

«Счёт не очень приятный. В Минске нам повезло. При равной игре там мы победили — 5:1. Сегодня же, при плюс-минус равной игре, проиграли — 1:5. Наверное, сегодня не хватило концентрации. Новосибирск был заряжен. Но наши парни сражались до конца. Всё, что могли, из себя вытаскивали. Для нашей команды это хороший урок, его нужно взять себе в актив.

Сейчас я не готов сказать, что звено Шалунова сегодня ярко смотрелось, а остальные были незаметны. Не стал бы разделять. Сегодня вся команда смотрелась не очень. Команда проигрывает и команда выигрывает.

Почему взяли запрос в первом периоде? Нам служба сказала. Рабочий момент, ошиблись. Все могут ошибаться», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.