Джейк Дебраск подписал 2-летний контракт с «Бостоном»

Пресс-служба клуба НХЛ «Бостон Брюинз» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 24-летний канадским крайним форвардом Джейком Дебраском.



Соглашение с игроком рассчитано на 2 года (до конца сезона-2021/2022). Общая сумма контракта составила $ 7,35 млн, из которых $ 2,5 млн будут выплачены в первый год, а во второй – $ 4,35 млн.



Дебраск был задрафтован «Бостоном» под общим 14-м номером на драфте 2015 года, а его дебют за основную команду состоялся в 2017 году. С тех пор он провёл в составе «Брюинз» 203 встречи, в которых забросил 62 шайбы и отдал 58 результативных передач (120 очков), заработав показатель полезности «+14».

Ранее канадское издание Sportsnet включало Дебраска в десятку лучших ограниченно свободных агентов в НХЛ.