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Виделль — о 3:4 со СКА: для «Барыса» такой матч — большой шаг вперёд

Виделль — о 3:4 со СКА: для «Барыса» такой матч — большой шаг вперёд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4).

«Для нас такой матч — большой шаг вперёд, особенно по сравнению с прошлыми матчами. Довольны своим хоккеем, но недовольны результатом. Вчера провели хорошую тренировку, здорово двигались, были очень энергичными. Заметили, что у нас в лучшую сторону изменилась ментальность. Сегодня нам удалось перенести это настроение на лёд. Мы хорошо двигали шайбу, играли всей пятёркой, а не по одному. Были нацелены на ворота, но в то же время пропустили гол в большинстве. Не хотелось бы видеть такое в нашей игре.

Большую роль в моем голе сыграл Якуб Лилья — поставил хороший заслон перед вратарём. Если бы не он, шайбы, скорее всего, не было бы», — передаёт слова Виделля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА победил «Барыс» в Санкт-Петербурге, Марченко набрал 2 очка
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