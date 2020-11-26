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Президент «Барыса»: текущий год является необычным и сложным для клуба

Президент «Барыса»: текущий год является необычным и сложным для клуба
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Барыса» Борис Иванищев выступил с заявлением в связи с 21-м днём рождения клуба из Нур-Султана.

«Текущий год является необычным и сложным для „Барыса“. Наши команды вынуждены обходиться без постоянной поддержки болельщиков на трибунах „Барыс Арены“. Однако мы чувствуем эту поддержку от людей, которые присылают сообщения, звонят и регулярно собираются у экранов своих телевизоров, чтобы поболеть за команду в очередном матче КХЛ. От лица нашей организации поздравляю всех болельщиков с днём рождения „Барыса“. Желаю всем здоровья, а также незабываемых побед и ярких эмоций», — цитирует Иванищева пресс-служба клуба.

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