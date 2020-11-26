Гарипов: Секач — мой близкий друг. Я никогда не замахнусь на человека клюшкой!

Голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов отреагировал на слухи о конфликте с одноклубником Иржи Секачем.

«После того гола в овертайме матча с «Динамо» я эмоционально повёл себя у борта. Но, конечно, ни на кого не замахивался. Ни на льду, ни в раздевалке. Я бы никогда в жизни не замахнулся на человека клюшкой. Мне не позволят это сделать ни совесть, ни воспитание. И уж тем более я не замахивался на Иржи Секача, с которым мы дружим. Секач — мой близкий друг, я его очень уважаю. Повторюсь, никогда не замахнусь на человека клюшкой! Пусть все эти домыслы останутся на совести людей, которые выдумывают такие «новости», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за конфликта хоккеиста с Секачем «Авангард» намерен обменять Гарипова в другой клуб. Сообщалось, что голкипер в раздевалке замахнулся на чешского форварда.