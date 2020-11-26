Гарипов: Секач — мой близкий друг. Я никогда не замахнусь на человека клюшкой!

Голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов отреагировал на слухи о конфликте с одноклубником Иржи Секачем.
«После того гола в овертайме матча с «Динамо» я эмоционально повёл себя у борта. Но, конечно, ни на кого не замахивался. Ни на льду, ни в раздевалке. Я бы никогда в жизни не замахнулся на человека клюшкой. Мне не позволят это сделать ни совесть, ни воспитание. И уж тем более я не замахивался на Иржи Секача, с которым мы дружим. Секач — мой близкий друг, я его очень уважаю. Повторюсь, никогда не замахнусь на человека клюшкой! Пусть все эти домыслы останутся на совести людей, которые выдумывают такие «новости», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за конфликта хоккеиста с Секачем «Авангард» намерен обменять Гарипова в другой клуб. Сообщалось, что голкипер в раздевалке замахнулся на чешского форварда.
- 26 ноября 2020
-
21:47
-
21:24
-
21:17
-
20:45
-
20:43
-
20:28
-
20:22
-
19:28
-
19:25
-
18:56
-
18:47
-
18:15
-
17:55
-
17:41
-
16:54
-
16:37
-
16:27
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:56
-
14:27
-
14:00
-
13:55
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:41
-
10:30
-
10:08