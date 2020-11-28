Стариков: Шикин в матче с «Сибирью» играл так, что мог бы и хет-трик сделать

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Лев Стариков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).

«Невероятная по самоотдаче игра, хотелось бы отметить нашего вратаря. Думаю, если бы ему сегодня дали возможность сыграть в качестве полевого игрока, он сделал бы хет-трик. Такой был у него уровень самоотдачи. Хотел бы поблагодарить ребят, которые отстояли в меньшинстве на последних минутах. Если говорить о моей шайбе – сделал паузу, обыграл соперника, увидел, что вратарь сидит на коленях, закрыл глаза и бросил», — приводит слова Старикова пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 29 ноября дома встретится с омским «Авангардом», а «Сибирь» 1 декабря в Новосибирске — со «Спартаком».