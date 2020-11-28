«Тампа» может получить права на Хенрика Зеттерберга в результате обмена Тайлера Джонсона

«Тампа-Бэй Лайтнинг» может обменять нападающего Тайлера Джонсона в «Детройт Ред Уингз» с целью разгрузить платёжную ведомость. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, «Тампа» готова взять права на 40-летнего Хенрика Зеттерберга, который завершил карьеру в 2018 году, но чей контракт с зарплатой в $ 6,083 млн истечёт в 2021 году. После обмена «молнии» смогут поместить шведа в список травмированных, чтобы его контракт не учитывался в платёжной ведомости.

Напомним, в контракте Джонсона есть полный запрет на обмен, который связывает его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляет $ 5 млн в год. В минувшем сезоне в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 31 очко.

Несколько игроков основного состава «Лайтнинг», в частности Эрик Чернак и Энтони Чирелли, являются ограниченно свободными агентами.

Зеттерберг выступал за «Детройт» на протяжении 15 сезонов. В общей сложности Зеттерберг сыграл 1219 матчей, забросил 394 шайбы и сделал 686 результативных передач. Он является членом «Тройного золотого клуба». Хенрик стал обладателем Кубка Стэнли — 2008, олимпийским чемпионом 2006 года и чемпионом мира того же года.