Лямся прокомментировал информацию о возможном обмене Сошникова в ЦСКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал информацию об обмене нападающего уфимской команды Никиты Сошникова в ЦСКА.



«Могу ли прокомментировать информацию об обмене Сошникова? Всегда вокруг команд много слухов, стоит ждать официальной информации. Почему он не сыграл? Без комментариев», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».



Ранее появилась информация, что «Салават Юлаев» согласовал с ЦСКА обмен нападающего Никиты Сошникова. В обратном направлении должен проследовать защитник «армейцев» Михаил Науменков.



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком команды по проценту полезности.

«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА на Науменкова