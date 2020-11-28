Светлов: «Амур» столкнулся с проблемами в составе, но с «Динамо» боролись до конца

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвёл итоги гостевого матча с московским «Динамо» (2:3).



«Встреча напряжённая, интересная. Пробовали отыграться, но не хватило времени в третьем периоде. В целом содержательный матч получился, нашли в себе силы на четвёртый матч на выезде. Тяжеловато было, столкнулись с проблемами в составе — несколько человек у нас травмировано. Тем не менее боролись до конца, хотели победить.



Когда вернутся Машин, Лугин и Йордан? Надеемся, в ближайшем матче наши хоккеисты уже будут играть», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»