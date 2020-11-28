Крикунов ответил на вопрос о возможном заключении контрактов с Кокаревым и Раисовым

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал информацию о возможном подписании контрактов с Денисом Кокаревым и Асланом Раисовым.



«Шипов нашёл себя в позиции крайнего форварда? Да я его не переводил в крайние форварды! Он играл центрального нападающего. Просто все вбрасывания играет Линдберг, а Шипов должен играть как бы центрального.



Настало ли время подписывать Кокарева и Раисова? Да, наверное, это уже всё —нам деваться некуда. Тем более эти ребята могут хорошо помочь команде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»