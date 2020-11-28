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Крикунов ответил на вопрос о возможном заключении контрактов с Кокаревым и Раисовым

Крикунов ответил на вопрос о возможном заключении контрактов с Кокаревым и Раисовым
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал информацию о возможном подписании контрактов с Денисом Кокаревым и Асланом Раисовым.

«Шипов нашёл себя в позиции крайнего форварда? Да я его не переводил в крайние форварды! Он играл центрального нападающего. Просто все вбрасывания играет Линдберг, а Шипов должен играть как бы центрального.

Настало ли время подписывать Кокарева и Раисова? Да, наверное, это уже всё —нам деваться некуда. Тем более эти ребята могут хорошо помочь команде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»
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