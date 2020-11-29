Гарипов — о снижении зарплаты: стыдно должно быть сейчас жаловаться. Кризис, люди голодают

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал решение остаться в клубе, принятое в межсезонье.

«Тогда я прекрасно понимал, что главное для меня не деньги, а возможность вернуться на прежний уровень. Мне надо было почувствовать ту уверенность, когда я много побеждал. Снижение зарплаты? Конечно, всегда хочется зарабатывать больше, но сейчас тяжёлое положение в мире. Да и стыдно должно быть сейчас жаловаться на свою зарплату, потому что кризис, люди голодают.

У меня были предложения. Но вы вспомните, в какой ситуации я пришёл в «Авангард». Тогда у меня было все непросто, я долго не играл и не тренировался, а клуб протянул мне руку помощи. Мне кажется, что было бы некрасиво после такого начинать торги, искать выгодные варианты для продолжения карьеры. Не хочу, чтобы меня считали неблагодарным человеком», – цитирует Гарипова «Спорт-экспресс».